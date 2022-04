Marchisio, 6 nomi per il futuro dell'Italia: "Ripartiamo da loro"

"Ci sono tanti giocatori dai quali ripartire, penso a Donnarumma, Verratti e Bastoni così come Locatelli, Frattesi e Raspadori e poi bisogna riformare la formazione dei nostri giovani: nelle scuole calcio si pensa a vincere e al risultato, poco a valorizzare i ragazzi". Marchisio non ha dubbi, sono loro i sei nomi da cui l'Italia del futuro dovrà ripartire. Due esclusioni dal Mondiale fanno male, in mezzo un Europeo vinto che va riscattato al più presto con un nuovo ciclo. E per farlo l'ex Juve sa che giocatori servono.