Europeo Under 17, seconda fase di qualificazione: domani Italia-Polonia

Sarà la provincia di Siena ad ospitare dal 20 al 26 aprile la seconda fase di qualificazione all’Europeo Under 17 . Siena, Poggibonsi e Colle di Val D’Elsa le tre città coinvolte nell’ organizzazione delle partite al termine delle quali si saprà se la Nazionale Under 17, guidata da Bernardo Corradi , si qualificherà alle fasi finali del torneo continentale che si giocherà in Israele dal 16 maggio al primo di giugno. Di questo si è parlato oggi nella conferenza stampa di presentazione del mini torneo presso la Sala delle Lupe del comune di Siena. Presenti il sindaco della città toscana, Luigi De Mossi ; l’assessore allo Sport, Paolo Benini ; l’allenatore della Nazionale Under 17, Bernardo Corradi e il capitano degli Azzurrini, Luca Lipani . “Una grande opportunità e una bella vetrina per Siena”. Così il sindaco di Siena Luigi De Mossi commenta l'élite round che vedrà la Nazionale Under 17 giocare due delle tre partite all’Artemio Franchi di Siena: "Desidero ringraziare la Figc continua il sindaco - per la scelta di Siena e naturalmente Bernardo Corradi, grande senese oltre che grande sportivo, che sono convinto saprà guidare la squadra azzurra con competenza e la passione che caratterizza noi senesi. La presenza dell’Ucraina, nonostante la drammaticità del momento, è un ulteriore esempio che lo Sport sa dare sulla solidarietà umana e sul desiderio di pace tra i popoli ”. “Siena si candida – dichiara l’assessore allo sport del Comune di Siena Paolo Benini – a centro sportivo di riferimento internazionale: l’intento è infatti continuare a ospitare manifestazioni e raduni nazionali e internazionali, anche per incentivare il turismo sportivo collegato agli eventi di grande livello. La presenza della Nazionale Under 17 a Siena regala grande prestigio alla città e siamo convinti sarà foriera di ulteriori appuntamenti sportivi di grande livello”.

Le parole del ct Corradi

Per Bernardo Corradi, Ct della Nazionale Under 17, si tratta di un ritorno a casa. Siena è il luogo dove è nato e dove ha mosso i primi passi nel mondo del calcio, fino a diventare giocatore professionista, realizzare 118 gol in carriera e approdare in FIGC nel 2017 fino ad assumere due anni fa, la guida di questa Nazionale giovanile: “E’ per me una grande emozione ritornare, seppur in veste diversa, nei luoghi che mi hanno visto crescere: Siena, Poggibonsi, dove ho esordito giovanissimo in Serie C, sono i posti dove ho calciato i primi palloni, insieme ai miei amici di sempre.” Sulle difficoltà del torneo: “In delle gare internazionali a livello giovanile, non bisogna mai dare per scontato nulla. Non è solo il blasone a fare le squadre che scendono in campo e spesso incontri realtà che, a dispetto della tradizione, hanno tecnica e agonismo da vendere. Polonia, Kosovo e Ucraina sono avversarie di tutto rispetto e noi daremo tutto quello che abbiamo per vincere questo torneo. Cercheremo di regalare al pubblico bel gioco e condividere con loro un momento di solidarietà umana, accogliendo con affetto e calore i ragazzi ucraini e il loro staff. Una storia drammatica che qui, a Siena, può ritrovare quello che il calcio sa offrire: confronto leale e amicizia.” Luca Lipani, giocatore del Genoa e capitano della Nazionale Under 17: “ Noi siamo pronti: arrivati a questo livello di confronto, tutte le squadre sono da non sottovalutare. Domani, contro la Polonia, sarà importante vincere perché la prima partita, in questi tornei, è sempre la più importante: dà morale ed è di buon auspicio per le altre gare. Noi ce la metteremo tutta per far bel gioco e onorare la maglia Azzurra.”

L'Ucraina c'è

Polonia, Kosovo e Ucraina, le avversarie da superare in un mini torneo che si sarebbe dovuto svolgere dal 23 al 29 marzo scorso: la tragicità della guerra scoppiata in Ucraina, ha imposto il tentativo di procrastinare l’evento, per dare la possibilità ai ragazzi ucraini di partecipare. L’accordo in questo senso con le federazioni della Polonia e del Kosovo e gli sforzi congiunti di Uefa e FIGC, sono riusciti a strappare dalla drammaticità del conflitto, staff e giocatori della Nazionale giovanile Ucraina e ritagliare loro un breve ritorno alla normalità. Piccola cosa di fronte alla furia della guerra che sta devastando il loro Paese ma una dimostrazione di come lo Sport possa riservare, anche nei momenti più drammatici della storia dell’umanità, uno spazio di solidarietà e convivenza civile. La squadra, dopo aver superato difficoltà e mille peripezie, è giunta venerdì scorso al Centro Tecnico di Coverciano, ospite della Federazione, e oggi ha raggiunto Siena per partecipare alla qualificazione. In questa fase élite del Campionato Europeo l’Italia affronterà, nella partita di apertura del torneo, i pari età della Polonia, all’Artemio franchi di Siena, mercoledì 20 aprile alle 15 (diretta streaming su Rai Play, differita alle 17 su Rai Sport HD); sabato 23 aprile, alle 15, il Kosovo (diretta streaming sul sito della FIGC www.figc.it; ultima gara con l’Ucraina martedì 26 aprile, alle 15 (diretta su Rai Sport HD).

Il percorso dell’Italia

Gli Azzurrini arrivano a questo appuntamento dopo aver superato ad ottobre a Belfast la rima fase di qualificazione con un percorso netto: 3 vittorie, contro Albania (5-0), Irlanda del Nord (2-0) e Scozia (3-0). Il 6 aprile scorso, i gironi della fase finale dell'Europeo sono stati già sorteggiati dalla UEFA che sta attendendo l’esito di questo torneo per riempire gli ultimi due slot rimasti vuoti: il primo posto nel girone, garantirebbe all’Italia il terzo posto nel Girone A insieme a Israele (Paese ospitante), Germania e Lussemburgo; il secondo posto (se otterrà un punteggio migliore di quello conseguito dall’Ungheria -seconda nel Gruppo 1 di qualificazione - che, dopo calcoli fatti applicando il regolamento, si ritrova con un solo punto), invece, la collocherebbe nel Girone B, più ostico, insieme a Francia, Olanda (campione in carica, vincitrice dell’ultima edizione disputata nel 2019) e Bulgaria.

Lista dei convocati e staff

Portieri: Francesco Borriello (Parma), Federico Magro (Lazio); Difensori: Fabio Christian Chiarodia (Werder Brema), Saverio Domanico (Juventus), Mattia Malaspina (Milan), Filippo Mane (Dortmund), Alessandro Milani (Lazio), Filippo Saiani (Spal), Nicolò Serra (Torino); Centrocampisti: Kevin Bruno (Sassuolo), Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani (Genoa), Vincenzo Onofrietti (Dortmund), Fabio Parravicini (Spal), Daniele Quieto (Inter); Attaccanti: Alessandro Bolzan (Roma), Marco Delle Monache (Delfino), Giulio Misitano (Roma), Alessio Vacca (Juventus). Staff – Capo Delegazione, Filippo Corti; Allenatore, Bernardo Corradi; Coordinatore Nazionali Giovanili, Maurizio Viscidi; Vice Allenatore, Massimiliano Favo; Preparatore dei Portieri, Davide Quironi; Preparatore Atletico, Luca Coppari; Match Analyst, Mirko Magistro; Medici, Paolo Manetti e Andrea Redler; Nutrizionista, Andrea Valigi; Fisioterapisti, Giuliano Gepponi e Enrico Matera; Segretario, Massimo Petracchini; Tutor Scolastico, Stefano Presciutti. Organizzazione del Torneo (per la UEFA): Club Italia: Guglielmo Cammino, Manfredi Martino e Maria Teresa Laiacona; Area Business, Francesca Casali; Amministrazione, Antonio Martuscelli; Addetto Stampa, Giuseppe Ingrati.

Programma gare e dove vederle

Mercoledì 20 aprile Italia-Polonia, Stadio Artemio Franchi di Siena, alle 15.00 (diretta streaming su Rai Play a partire dalle 14.50, differita alle 17 su Rai Sport HD, canale 58 digitale terrestre) Kosovo-Ucraina presso lo Stadio Comunale Stefano Lotti di Poggibonsi, alle 12.00 Sabato 23 aprile Ucraina-Polonia presso lo Stadio Comunale Gino Manni di Colle di Val D’Elsa, alle 12.00 Italia-Kosovo presso lo Stadio Comunale Stefano Lotti di Poggibonsi, alle 15.00 (diretta streaming sul sito della FIGC) Martedì 26 aprile Ucraina-Italia, Stadio Artemio Franchi di Siena, alle 15.00 (diretta su Rai Sport HD, canale 58 del digitale terrestre, a partire dalle 14.50) Polonia-Kosovo, Stadio Comunale Gino Manni di Colle di Val D’Elsa, alle 15.00.