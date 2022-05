Mancini: "Insigne? Può dare ancora tanto alla Nazionale"

CHIETI - "L'importante quando le cose non sono andate bene è rialzarsi. Avremo delle partite in estate e poi la Nations League per ripartire. Nel campionato ci sono diversi giovani interessanti ma ce ne vorrebbero di più". Sono le parole del commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini presente alla XVIII edizione del "Premio Prisco" di a Chieti dove ha ricevuto un "Premio Speciale della Giuria".

Mancini: "Roma in finale di Conference è importante per l'Italia"

Mancini sugli addii di Chiellini e Insigne

Mancini ha poi parlato dell'addio di Chiellini: "È un dispiacere per tutti perché è stato un grande calciatore della nazionale e della Juve. Purtroppo il tempo passa per tutti. Lui ha preso questa decisione ma lasciare dopo aver vinto l'Europeo in una gara come quella di Wembley è comunque importante. Insigne? Andrà a fare una esperienza comunque importante. Ha dato tanto alla nazionale e spero che lo possa fare ancora".