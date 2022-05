Mancini a caccia dell’Italia del futuro: la strategia

A due mesi esatti dalla notte di Palermo, quando si consumò l’eliminazione dal Mondiale in Qatar, questa mattina il centro federale di Coverciano riaprirà allo staff di Roberto Mancini per un raduno di giovani selezionati tra Serie A, B e persino all’estero. Cinquantatre giocatori di interesse nazionale, divisi in due gruppi di lavoro: da oggi pomeriggio sino a giovedì mattina quattro allenamenti a porte chiuse in cui il ct e il suo staff potranno seguire e conoscere da vicino i talenti destinati nel giro di un paio d’anni a seguire il percorso (è augurabile) di Tonali e Raspadori. Lucca, impegnato nei playoff con il Pisa, non risponderà alla convocazione. Gravina l’ha definita Accademia Azzurra. E’ un tentativo di svolta concreta e dal valore simbolico, pensando a come siamo stati eliminati dalla Macedonia: un tiraccio di Trajkovski, ex centrocampista del Palermo. Discreto giocatore, di sicuro uno dei tantissimi transitati nei campionati di A e B senza lasciare tracce indelebili e togliendo il posto ai nostri giovani. «Ci fa piacere poter vedere ragazzi che non abbiamo mai avuto la possibilità di conoscere. Può essere utile per il futuro. Cerchiamo giocatori, non ce ne sono tanti, vogliamo conoscerli un po’ meglio» ha spiegato Mancini a Palazzo Vecchio per la cerimonia legata alla Hall of Fame. Servirà l’occhio lungo del ct visionario. Un po’ come quando convocò per la prima volta Zaniolo, non ancora sceso in campo con la Roma. Così ha trascorso due mesi a studiare i baby azzurri, andando a vedere persino l’Under 17 e il campionato Primavera. Un lavoro di vero e proprio scouting.