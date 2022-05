Italia, sorpresa Gnonto! Mancini lo convoca per l'Argentina

FIRENZE - Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati per la 'Finalissima' tra Italia e Argentina in programma il primo giugno a Wembley. Tra le scelte del commissario tecnico spicca quella di Wilfried Gnonto, attaccante dello Zurigo e della nazionale U19 classe 2003, alla prima convocazione in azzurro. I calciatori convocati a Coverciano ma non inseriti nell'elenco per Londra avranno 2 giorni di riposo e rientreranno la sera dell'1 giugno, per aggregarsi al gruppo di rientro dall'Inghilterra. Di seguito ecco i 30 scelti dal ct e che partiranno domattina per Londra: