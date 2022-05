Italia-Argentina, l'ultima di Chiellini in azzurro: Gravina lo premierà

Contro l'Argentina, a Wembley, Giorgio Chiellini giocherà la sua ultima gara con la maglia della Nazionale italiana. Nello stadio in cui si è laureato campione d'Europa, il difensore azzurro vivrà l’ultimo atto di una storia meravigliosa, iniziata 22 anni fa proprio in Inghilterra, a Wellingborough, quando con la Nazionale Under 15 affrontò in amichevole i pari età inglesi. La Finalissima sarà preceduta da una cerimonia interamente dedicata a lui. Il presidente della Figc Gabriele Gravina gli consegnerà un trofeo come tributo alla sua straordinaria carriera in Nazionale.