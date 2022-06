"Azzeriamo quello è stato. Ritroviamo entusiasmo e concentriamoci sul lavoro che ci aspetta per riportare l’Italia dove merita". Sono le parole di Leonardo Bonucci in un post condiviso sul suo profilo Instagram dopo la sconfitta per 3-0 dell'Italia contro l'Argentina nella "Finalissima 2022". Il difensore della Juventus e della nazionale italiana ha voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi azzurri dopo il ko di Wembley.