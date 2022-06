Italia, i convocati per la Nations League: in gruppo anche il baby Zerbin

COVERCIANO (Firenze) - Dopo la sconfitta contro l'Argentina nella "Finalissima", per l'Italia il prossimo appuntamento si chiama Germania nel match d'esordio nei gironi di Nations League. Per la sfida di Bologna, in programma domenica alle ore 20.45, il commissario tecnico Mancini ha diramato la lista ufficiale dei convocati: si sono aggregati al gruppo i calciatori che non erano stati inseriti nell’elenco dei convocati per il match con l’Argentina e che, dopo aver usufruito di due giorni di riposo, tornano quindi a disposizione per i prossimi quattro incontri di Nations League. Lasciano il gruppo, invece, Bernardeschi, Emerson, Insigne, Jorginho e Verratti.