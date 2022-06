Italia, Pellegrini: "Siamo contenti, si è rivista una squadra"

BOLOGNA - "Sapevamo che sarebbe stata difficile. Non era semplice dopo tutto quello che si sta dicendo in questi giorni. Prima dei giocatori, c’è da ritrovare un gruppo di uomini e stiamo cercando di farlo. Si è rivista una squadra? Sì, la Germania è un avversario molto forte, danno un’intensità incredibile al match. È il punto da cui deve ripartire la Nazionale, speriamo sia così”. Lo ha dichiarato Lorenzo Pellegrini alla Rai dopo la partita tra Italia e Germania. Il calciatore azzurro della Roma, che ha sbloccato l'incontro nel primo tempo, ha aggiunto: “Cerco di dire sempre la verità, ci sono ragazzi che si allenano al 100% e non ho mai visto raggiungere risultati senza dare il massimo. Come cambia la fiducia? Bisogna essere equilibrati, non bisogna esaltarsi dopo una vittoria. Cerco di trasmettere la mia esperienza, cerco di dare il 100% per migliorarmi e stare bene fisicamente e mentalmente”.