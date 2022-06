Barella: "Italia? Indossare questa maglia è un onore, mai un peso"

"Indossare questa maglia è un onore, mai un peso"

Poi sull'essere rimasto con la Nazionale: "Non sono tra quelli a cui il mister ha dato il permesso di andare a casa e poi quando indossi questa maglia tutto passa in secondo piano, anche se c'è stanchezza vieni a giocare lo stesso". Sui tifosi: "Possiamo solo ringraziarli, hanno sempre riempito gli stadi e domani cercheremo di vincere per loro". Poi sulla rilevanza della Nations League, con le partite subito dopo la chiusura della stagione: "Non sta a me dire se se è esagerato o se si poteva fare a meno di queste gare. Siamo in un periodo dell'anno in cui s'è giocato tanto e sicuramente è un impegno ma vestire questa maglia è un onore, mai un peso. Se c'è da giocare io gioco e così anche i miei compagni". Barella è poi ritornato sulla mancata qualificazione al Mondiale: "Arriva da un girone in cui abbiamo dominato tutte le partite, ma ci sono stati episodi che non ci sono girati a favore. Ma vuol dire che non ci meritavamo di andare al Mondiale o non era il nostro momento. Dispiace per la sfida contro la Nord Macedonia, probabilmente dovevamo vincere 3 o 4-0. Mi dispiace, non so dare una spiegazione. Cercheremo di fare di tutto per andare al prossimo. Per quanto riguarda l'Ungheria, l'ho seguita anche agli Europei: ha aperto un ciclo con mister Rossi, è molto compatta e con la nostra qualità cercheremo di vincere questa partita". Infine su Salvatore Esposito: "E' un ragazzo che ha grandissima qualità. Gli serve poter sbagliare, come è servito a me, e fare le sue esperienze. Ma sono sicuro che in futuro potrà dare tanto alla Nazionale: gioca in un ruolo in cui sbagliare può compromettere tanto, ma ha bisogno di crescere e con la maturità per me diventerà un giocatore molto importante per questa Nazionale".