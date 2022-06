Belotti e Bonucci lasciano il ritiro dell'Italia di Mancini

FIRENZE - Andrea Belotti e Leonardo Bonucci non saranno disponibili per le ultime due gare stagionali dell'Italia di Roberto Mancini, attesa dalle trasferte di Nations League contro l'Inghilterra, sabato prossimo, e contro la Germania, martedì 14 giugno. L'attaccante del Torino e il difensore della Juve hanno lasciato il ritiro azzurro di Coverciano, come già anticipato dal ct dopo la vittoria sull'Ungheria di ieri sera. Restano 32 i calciatori a disposizione di Mancini in vista degli ultimi impegni: l'Italia è prima nel girone 3 di Nations League.