Italia ko, Donnarumma furioso in tv: "Vi piace parlare dei miei errori"

MONCHENGLADBACH (Germania) - Non è stata impeccabile la prestazione di Donnarumma nel match di Nations League perso dall' Italia 5-2 contro la Germania , con un evidente errore (simile a quello che avrebbe potuto causare il gol di Abraham contro l'Inghilterra, non fosse stato per l'intervento di Locatelli) sul 5-0 dei tedeschi firmato da Timo Werner . Intervistato a fine partita, l'estremo difensore del Psg non ha però "gradito" le domande sui suoi errori poste dai giornalisti della Rai: "Vi piace parlare sempre dei miei errori , io mi prendo le mie responsabilità da capitano, va bene così. Col Real ho subìto fallo...se vogliamo fare polemiche su queste cose facciamole. Io faccio un discorso di squadra".

Germania, che lezione: l'Italia travolta 5-2

Italia, Mancini: "Ko pesante ma fa parte del percorso"

Donnarumma: "Non ci sono scuse, dispiace per i tifosi"

"Siamo arrabbiati. Non ci sono scuse. Bisogna ripartire guardarci in faccia e dimostrare che non siamo questi: Stasera non ci sono scuse", afferma il portiere azzurro. "Ci è mancato tutto stasera. Scuse non ce ne sono. Anche un po' di stanchezza con cinque gare in 20 giorni a fine caponato e non è facile ma non vogliamo trovare scuse. Ci dispiace per i tifosi per quello che hanno visto. Qualche occasione l'abbiamo avuta ma non va bene. Adesso analizzeremo tutto e insieme ripartiremo". Sull'errore sul gol: "Assolutamente. Sul 4-0 potevo capire la situazione e buttarla via. Dopo gli errori si cresce e adesso bisogna solo guardarci in faccia, riposare e ritornare molto più forti. Dagli errori si impara. Penso che volete fare ancora questione sugli errori".