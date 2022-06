Italia-Portogallo U18 1-0: decide Raimondo, Mastrantonio para un rigore

ORANO (Algeria) - Sono il romanista Mastrantonio e il bolognese Raimondo i grandi protagonisti del successo di misura dell'Italia Under 18 contro i pari età del Portogallo nella prima gara del girone ai Giochi del Mediterraneo. Il portiere giallorosso, sul risultato di 0-0 in avvio di ripresa, dopo un primo tempo bloccato ed avaro di emozioni, neutralizza un calcio di rigore assegnato tra le proteste degli azzurrini per un lieve contatto in area, poi si ripete con almeno due parate decisive. Trascinata dallo juventino Hasa, tra i più attivi in mezzo al campo, la Nazionale giovanile italiana trova il gol vittoria a 12' dal triplice fischio finale grazie ad un tiro sul primo palo dell'attaccante del Bologna non perfettamente respinto dall'estremo difensore lusitano. Nell'altra gara del gruppo B, la Turchia si è imposta 2-1 contro la Grecia.