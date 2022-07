Giochi del Mediterraneo, diretta Italia-Francia: orario della finale e dove vederla

ORANO (Algeria) - Italia contro Francia. In palio la medaglia d'oro dei Giochi del Mediterraneo . Gli azzurrini, guidati da Daniele Franceschini , cercano un successo che manca in bacheca da 25 anni. L'ultima vittoria azzurra risale infatti al 1997, quando ad imporsi fu la Nazionale di Tardelli, che annoverava campioni del calibro di Buffon, Fiore, Giannichedda, Totti e Nicola Ventola. I due attaccanti decisero la finale contro la Turchia (giocata a Bari e terminata 5-1), con una doppietta a testa.

Il cammino dell'Italia

L'Italia, che si è presentata al torneo con la squadra Under 18 (mentre altre Nazionali hanno scelto di schierare l'Under 20) è stata protagonista di un ottimo cammino: ha battuto Portogallo, Grecia, Turchia e il Marocco, piegato in semifinale 2-1. La stella della squadra è Antonio Raimondo. L'attaccante del Bologna è il capocannoniere del torneo, con sei gol in quattro partite: "Da quando abbiamo cominciato a chiamarlo, ha dimostrato grande attaccamento alla maglia, come tutti. L'unione del gruppo è sempre la forza principale. Lui è il nostro finalizzatore, lo sta facendo molto bene", ha detto il tecnico azzurro Daniele Franceschini. "Proveremo a portare questa medaglia d'oro a casa. La Francia è squadra di assoluto livello, ha giocatori sia tecnici che fisici. Sarà una gara complicata, come sono sempre le finali. Ma i miei ragazzi hanno dimostrato la giusta mentalità".

Italia-Francia, come vedere la finale

La sfida tra Italia e Francia, finale dei Giochi del Mediterraneo, sarà trasmessa sul sito ufficiale del Coni, con diretta a partire dalle ore 21.45.