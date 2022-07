Draghi all'Italia del 1982: "Ancora ci ispirate, siete nella storia"

ROMA - L'11 luglio non è una data come le altre per l'Italia. Quarant'anni fa, nel 1982, in Spagna gli Azzurri alzavano al cielo di Madrid la Coppa del Mondo grazie al 3-1 in finale sulla Germania dell'Ovest. Il ricordo è ancora vivo e un pensiero speciale arriva direttamente dal Presidente del Consiglio Mario Draghi: "Caro Tardelli, cari Campioni dell'82, sono davvero felice di mandarvi un saluto in occasione di questo evento che celebra il vostro trionfo ai Mondiali di Spagna. Quarant'anni fa siete entrati nella storia del calcio e del nostro Paese", scrive il premier in una lettera a Tardelli e ai campioni dell'82 in occasione della première del docufilm "Italia 1982, una storia azzurra" al Maxxi di Roma.