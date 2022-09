Serie A, pochi italiani: i dirigenti dei club sono colpevoli

L’ultima l’aveva giocata contro la Macedonia nel marzo scorso e alla fine della terribile notte di Palermo si era parlato di un divorzio inevitabile tra Immobile e la Nazionale , in cui si sentiva un ospite sgradito. Nonostante sia da oltre sei anni il più forte attaccante italiano per distacco e stia per raggiungere, tra i pochi eletti, quota 200 gol in serie A, pur con le due stagioni di esilio a Dortmund e a Siviglia, Ciro non si è mai considerato il vero centravanti della squadra di Mancini, almeno fino agli Europei , quando è riuscito a giocare sei partite su sette dall’inizio. Anzi, dopo l’accusa di una parte della critica, soprattutto del Nord, di essere uno dei grandi colpevoli dell’eliminazione azzurra dai mondiali del Qatar, aveva deciso di non tornare mai più nel club Italia. Lo stesso ct, consapevole che avrebbe dovuto aprire un nuovo ciclo per il futuro, aveva fatto trapelare la sua intenzione di chiudere con la vecchia guardia.

In realtà, a sei mesi da quella disfatta e a pochi giorni dalla sfida contro l’Inghilterra a Milano,, per la buona pace dei suoi detrattori che nemmeno a parole sono riusciti a trovare un degno erede dell’attaccante della Lazio. Addirittura, pur di non avere Ciro tra i piedi,solo perché aveva fatto qualche gol in B con la maglia del Pisa prima di scomparire nel girone di ritorno: a luglio è emigrato ad Amsterdam con la speranza di giocare qualche minuto con l’Ajax. Per ora soltanto 30 in Eredivise, mentre, ancora zero gol in Premier con il West Ham ma almeno 4 in Conference League.Mancini, ieri, ha, in realtà da qualche anno perché in serie A non ci sono attaccanti italiani e i club investono soltanto sugli stranieri anche per sfruttare le. Nell’ultima giornata di campionato soltanto cinque erano i centravanti titolari potenzialmente convocabili in Nazionale: Immobile (Lazio) e Raspadori (Napoli), che sono a Coverciano, Lasagna (Verona) ex azzurro uscito dal giro come Caputo (Samp), e Pinamonti (Sassuolo).: Petagna è già diventato la riserva di Gytkjaer o Dany Mota a Monza, che pure ha puntato sugli italiani;è stato quasi spazzato via, a Salerno, da Piatek che fa coppia con Dia;quasi mai emerge a Lecce, dove Corvino ha scelto Ceesay e Banda mentre, destinato a rientrare nel club Italia, nella Roma è solo il vice di Abraham.delude anche Allegri e infine, a Torino, fatica a conquistare qualche minuto in campo.