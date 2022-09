Italia, Gabbiadini ritrova l'azzurro dopo 5 anni

GENOVA - Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha convocato l'attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini per sopperire al forfait di Matteo Politano, oltre a Salvatore Esposito della Spal per il ritorno a casa di Pellegrini. Per Gabbiadini si tratta della prima convocazione dopo cinque anni e a sette mesi dal grave infortunio al legamento crociato anteriore sinistro subito a febbraio scorso. L'ultima apparizione in Nazionale infatti è datata 13 novembre 2017 nel pareggio per 0-0 contro la Svezia che sancì l'eliminazione dalle qualificazioni per i Mondiali in Russia del 2018. Gabbiadini con la maglia azzurra ha raccolto 11 presenze dal 2012 al 2017 segnando anche due reti. In campionato ha però giocato pochissimo collezionando appena cinque presenze sempre da subentrato e fino ad un massimo di 31' , in due gare, segnando il gol del pareggio contro la Lazio.