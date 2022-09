Infortunio Immobile: quando può tornare a disposizione 

MILANO - Ciro Immobile salta Italia-Inghilterra . Ieri sera il suo nome è stato depennato dalla lista dei convocati per San Siro (era da consegnare alla Uefa entro mezzanotte). Scelta prudenziale di Mancini e dello staff medico azzurro. Il capitano della Lazio ha una lieve contrattura al bicipite femorale della coscia destra. Ieri mattina si era allenato a Coverciano. Nel primo pomeriggio è stato sottoposto a un esame di controllo a Firenze. Ieri sera la decisione di non rischiarlo.

La decisione

Immobile si trova in ritiro a Milano e al momento resta a disposizione dell'Italia. In base alle sue condizioni e al risultato di stasera con gli inglesi, tra domani e domenica verrà presa una decisione se portarlo o meno in Ungheria. Staff medici di Italia e Lazio sono in contatto.