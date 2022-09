Italia, Mancini: "Vittoria importante, contro una delle più forti al mondo"

MILANO - "E' un risultato importantissimo, che ci lascia tranquilli per le teste di serie del sorteggio di qualificazione all'Europeo. Abbiamo la possibilità di arrivare primi nel gruppo e abbiamo battuto una delle squadre più forti al mondo. E' bello giocarsi il primo posto all'ultima partita in un gruppo così difficile e con tanti giovani in campo". Sono le parole di Roberto Mancini, a Rai Sport, dopo il successo dell'Italia contro l'Inghilterra. Gli azzurri ora si giocano il pass per le Finals contro l'Ungheria. Sul 3-5-2 schierato contro gli inglesi: "Non conta il sistema, si può giocare con vari moduli. Conta la personalità e la voglia di attaccare. Abbiamo tanti ragazzi giovani, che non hanno l'esperienza delle altre squadre. A volte c'è da soffrire, ma oggi abbiamo fatto una buona partita", ha spiegato il ct azzurro.