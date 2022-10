Ranking Fifa, l'Italia supera la Spagna: ora è sesta

ROMA - L'Italia di Roberto Mancini guadagna una posizione nel Ranking Fifa grazie alle vittorie di Nations League contro Inghilterra e Ungheria, che hanno determinato la qualificazione degli azzurri alla Final Four. La nazionale italiana supera così la Spagna e sale al 6° posto. Quello dell'Italia è l'unico cambiamento della top10 della classifica mondiale. In testa c'è sempre il Brasile, che grazie alle vittorie in amichevole con Ghana e Tunisia ha ampliato il divario sul Belgio (2°). Al terzo posto l'Argentina, seguita da Francia e Inghilterra. Completano la top ten Olanda, Portogallo e Danimarca. Da sottolineare anche i passi in avanti di Croazia (12ª, +3), Iran (20°, +2) e Serbia (21ª, +4).