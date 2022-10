Euro 2024, il calendario dell'Italia nelle qualificazioni: ecco le date

L'Italia campione in carica è pronta a riprendere il suo cammino per difendere il titolo conquistato nella notte di Wembley ad Euro 2024. L'avventura dei ragazzi di Mancini riprenderà con le qualificazioni dove il sorteggio ripresenterà proprio la finale dell'ultima edizione contro l'Inghilterra, ma anche la rivincita contro la fatale Macedonia del Nord che a Palermo ha interotto il sogno mondiale degli azzurri. Insieme ad inglesi e macedoni, la Nazionale dovrà vedersela anche con Ucraina e Malta. Questo il calendario con tutte le date del Gruppo C.