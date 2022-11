Zaniolo, il merito di un titolo

Una telefonata allunga la vita anche in azzurro. Ieri pomeriggio, dopo aver letto il post col quale Zaniolo chiariva di non essersi mai negato all’Italia, Roberto Mancini l’ha voluto sentire personalmente per capire come avrebbe dovuto comportarsi, visto che dal medico della Nazionale aveva saputo che non risultava convocabile. Cos’era successo nella giornata di giovedì? L’ha spiegato assai bene il nostro Guido D’Ubaldo: il medico della Roma aveva segnalato al collega la presenza di un ematoma sulla coscia sinistra di Nico che ne pregiudicava in parte l’impiego. Il dottore del club aveva aggiunto che Zaniolo avrebbe comunque stretto i denti per provare a giocare contro il Toro, essendo la Roma in piena emergenza. Fortuna vuole che il nostro titolo in prima pagina - “Zaniolo, altro no azzurro” - abbia provocato la reazione di Nico, che non era a conoscenza dello scambio di informazioni tra i due medici e ha voluto specificare di non voler rinunciare alla Nazionale. Alla quale - non va dimenticato - in passato sacrificò un ginocchio. Di fronte alla presa di posizione dell’attaccante di Mourinho il ct non ha fatto altro che registrarne la disponibilità. L’ha perciò inserito nella lista per le due amichevoli con Albania e Austria. Sono sicuro della buonafede del medico della Roma che, per il bene del ragazzo, ha giustamente segnalato il problema fisico. E sono altrettanto certo che Zaniolo fosse all’oscuro di tutto. In buona sostanza è bastato un titolo del Corriere dello Sport- Stadio che - lo ammetto - si prestava a entrambe le interpretazioni, per risolvere brillantemente la questione. Se non interverranno altri imprevisti - Nicolò di sfighe ne ha già avute a sufficienza - lunedì il Nostro sarà a Coverciano per un’altra serie di controlli e, eventualmente, partecipare alle due amichevoli. Chi ha detto insignificanti? La Nazionale va rispettata sempre e comunque. In particolare quando è fuori dai Mondiali per colpa di un paio di rigori calciati malissimo. E adesso vado - andiamo tutti - a piangere nell’angolino degli esclusi.