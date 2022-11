Italia, Emerson e Toloi ko: Mancini 'promuove' Parisi

ROMA - Due forfait nell'Italia di Roberto Mancini in vista delle prossime amichevoli contro Albania e Austria. Constatata infatti l'indisponibilità dei calciatori Rafael Toloi (Atalanta) ed Emerson Palmieri (West Ham), che sono stati esclusi dalla lista dei convocati a causa dei rispettivi infortuni, il Ct della nazionale ha deciso di aggiungere al gruppo degli azzurri convocati Fabiano Parisi. 'Promosso' il terzino dell'Empoli, che non risponderà quindi alla convocazione della nazionale Under 21.