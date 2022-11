Diretta Albania-Italia ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

TIRANA (Albania) - Test probante per l'Italia di Roberto Mancini che sfiderà questa sera all'Air Albania Stadium i padroni di casa allenati da Edy Reja (calcio d'inizio alle 20.45). Per gli Azzurri si tratta di un impegno importante: l'obiettivo è infatti quello di programmare il futuro con Mancini in sella e cancellare così la cocente delusione per la mancata qualificazioni ai Mondiali. Il ct azzurro festeggia oggi la panchina numero 56 in Nazionale, accanto al campione del mondo 2006 Lippi e Prandelli: "Mi fa piacere raggiungerli, speriamo di allungare la striscia anche se mi pare abbastanza dura arrivare a Bearzot (88) e Pozzo (95)". Il ct ha chiesto all’Italia di interpretare nel modo giusto l’amichevole: "Non siamo venuti qui in vacanza. Ci teniamo anche se non ha alcun valore. Rispettiamo l’Albania", avverte Mancini. Un vento nuovo ha accompagnato la 'sua' Italia in Albania, tra nuovi segnali e il tentativo di sperimentare qualcosa di nuovo con la linea verde 'capitanata' dal classe 2006 Simone Pafundi.