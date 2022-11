TIRANA (Albania) - Spavento per Sandro Tonali, vittima di uno spettacolare infortunio nel finale del primo tempo dell'amichevole tra Albania e Italia: il centrocampista del Milan, sbilanciato dal ponte di Bare, precipita rovinosamente al suolo in verticale, sbattendo sul terreno con spalla e testa. Necessario l'ingresso della barella per il centrocampista di Mancini, costretto al cambio con Samuele Ricci. Preoccupano le condizioni del mediano azzurro, sarà un intervallo ad alta tensione.