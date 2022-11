Bonucci, bufera sui social: il gesto contro la tifosa dell'Italia è virale

"L'allenatore ti invita a salire, ma Bonucci ti caccia" è la didascalia che accompagna un video pubblicato da una tifosa dell'Italia e già virale sui social. Nel mirino del web è finito il capitano della Nazionale e difensore della Juventus, scatenando una bufera sul web. L'episodio: una tifosa italiana sale sul pullman azzurro e saluta i giocatori, ma subito viene cacciata da Bonucci: "Scendi", le intima. La donna risponde: "Mi hanno detto che potevo salire" (probabilmente è stato il ct Mancini ad invitarla dentro). Bonucci però non transige: "No, no, scendi, vai, fuori", costringendo la tifosa ad uscire.