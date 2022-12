Italia, svelata la nuova maglia: l'anticipazione virale sui social

Italia, il futuro è Adidas

Lo scorso 5 dicembre, il sito specializzato in maglie da gioco 'Footyheadlines' ha rilasciato delle anticipazioni su quella che potrebbe essere la nuova maglia da gioco dell’Italia targata Adidas con il colore azzurro a dominare il capo. Le novità della nuova maglia da gioco interesserà i fianchi, caratterizzati dalle strisce tricolore, e le stampe in marmo molto sottili e presenti sul fronte e sulle maniche. Infine, caratteristica peculiare classico di Adidas, le tre strisce presenti sulle spalle sono bianche e non tricolori come si è inizialmente ipotizzato. Altra novità riguarda il logo che nel giugno del 2022 è stato oggetto di re-branding da parte della Federazione: esordirà sulle maglie azzurre a partire dal nuovo anno.