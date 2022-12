Ranking Fifa, cosa cambia per l'Italia dopo i Mondiali

ROMA - L'Argentina si è da poco laureata campione del mondo ma il trionfo in Qatar non varrà all'Albiceleste il primato del ranking della Fifa, guidato sempre dal Brasile. La Selecao chiude dunque l'anno solare 2022 davanti a tutte le altre nazionali, nonostante la recente e dolorosa eliminazione-mundial, ai rigori, contro la Croazia ai quarti. La Francia, che ha ceduto lo scettro mondiale, è tornata sul podio del ranking a discapito del Belgio, che ora occupa il quarto posto. L'Inghilterra di Gareth Southgate completa la top five, mentre l'Italia retrocede di due posizioni ed è ora ottava, scavalcata dall'Olanda e soprattutto dalla Croazia, che sale di ben cinque posizioni. Sale, e di molto, anche il Marocco, che adesso è 11° in classifica dopo aver ben scalato 11 posizioni, grazie alla storica cavalcata fino alla semifinale di Coppa del mondo che ha visto protagonisti i 'Leoni dell'Atlante'.