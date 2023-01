Italia, restyling completato: ecco il nuovo logo

ROMA - Rebranding per la FIGC che ha presentato oggi il nuovo scudetto e l'identità sonora delle Nazionali. Il logo si fonde in un’unica visione con quello istituzionale, insieme a un sistema musicale che va dal sound logo a tutte le declinazioni che saranno riprodotte su ogni touchpoint, fisico e digitale. Il presidente Gravina ha commentato così: “Siamo pronti per il futuro. Oggi presentiamo la nuova immagine delle Nazionali Azzurre; con il nuovo scudetto e con una specifica identità sonora, realizzata per la prima volta nella storia, entriamo in una nuova dimensione, ma sempre con il desiderio e l’orgoglio di generare straordinarie emozioni in tutti gli appassionati. Quelle stesse emozioni - prosegue Gravina - che hanno contribuito a creare il nuovo emblema che campeggerà sulle maglie, innovando una tradizione gloriosa, e che hanno ispirato i nuovissimi sound logo e brano ‘Azzurri’”.

Il logo Il logo, che celebra un simbolo del Paese, ed è l’espressione dei sentimenti e della passione di tutti i tifosi italiani, è stato realizzato da Independent Ideas, agenzia creativa di Publicis Groupe, che ha curato il rebranding della FIGC iniziato con la creazione del logo istituzionale nell’ottobre 2021. Attesa, nei prossimi giorni, anche la nuova maglia delle Nazionali, nata dalla partnership con adidas, ufficialmente partner delle Squadre Azzurre da ieri. Negli ultimi giorni i profili social della Figc hanno risaltato, per il lancio del logo, alcune emozioni legate alle emozioni della storia della Nazionale, abbinate a immagini. A partire dal desiderio, che ha portato alla vittoria del mondiale 2006. Proseguendo per la fiducia, simbolo della vittoria all'Europeo del 2020. E poi lo stupore, simboleggiato dal 'cucchiaio' di Totti nel 2000. E non poteva mancare la gioia, la gioia di un Paese in festa come accade per ogni trofeo vinto dagli azzurri. Emozioni declinate anche al femminile, per le Nazionali femminili. Dallo stupore di Girelli dopo il gol alla Giamaica nel Mondiale 2019, passando per la gioia di Bonansea dopo la doppietta all’esordio con l’Australia nello stesso torneo, preseguendo con il desiderio delle ragazze dell’Under 19 che nel 2009 hanno conquistato l’unico trofeo internazionale delle Azzurre, l’Europeo di categoria. Ed infine, la fiducia di Panico in gol con la Germania al Mondiale 1999 nel suo sguardo verso Carta, a simboleggiare tutte le generazioni delle calciatrici che hanno fatto la storia del calcio femminile italiano.