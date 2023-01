Nations League, il sorteggio delle Final Four: l'Italia sfiderà la Spagna

NYON (SVIZZERA) - A Nyon è andato in scena il sorteggio della Final Four di Nations League che si giocherà a giugno in Olanda: sarà la Spagna l'avversaria dell'Italia in semifinale. Gli azzurri di Mancini sfideranno le 'furie rosse' il prossimo 15 giugno a Enschede per conquistare un posto in finale. Il match avrà inizio alle 20.45.