Italia, Mancini annuncia: "Contro l'Inghilterra ricorderemo Vialli"

C'è grande attesa per il ritorno della Nazionale Italiana a Napoli. Tutto pronto per la sfida contro l'Inghilterra in programma il prossimo 23 marzo. Ne ha parlato a Kiss Kiss Napoli il ct Roberto Mancini: "Sono molto felice di ritornare a Napoli, in un momento importante per la nazionale, visto l’impegno di cartello, ed in un momento così bello per il Napoli. Gli azzurri meritano di essere in testa, ed anche in Champions stanno facendo molto bene. L’Inghilterra è una delle migliori nazionali del mondo in questo momento, è la prima gara del girone e sarà importante iniziare bene".