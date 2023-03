Nazionale, Provedel non ce la fa: ha ancora la febbre

ROMA - Ivan Provedel non va in Nazionale. Il portiere della Lazio, da giorni alle prese con la febbre, alza bandiera bianca dopo aver stretto i denti per il derby. Le sue condizioni da un paio di giorni non erano buone, poi a poche ore dalla sfida con la Roma ha dato disponibilità per scendere in campo. Ora niente ritiro a Coverciano, ha ancora la febbre alta. Il ct Mancini dovrà sostituirlo, in queste ore si fa il nome di Marco Silvestri dell’Udinese. In giornata novità anche sulle condizioni di Federico Chiesa e Federico Dimarco. Il primo ha problemi al ginocchio destro, il secondo soffre di fastidi muscolari.