Italia, niente Inghilterra e Malta per Chiesa: ecco le sue condizioni

COVERCIANO - L'Italia di Roberto Mancini affronterà l'Inghilterra, giovedì a Napoli, e Malta, domenica in trasferta, nelle prime due partite valevoli per le qualificazioni a Euro2024. Federico Chiesa non sarà disponibile per questi due impegni della Nazionale. L'attaccante della Juventus è uscito ieri sera all'83' del secondo tempo nella gara contro l'Inter a San Siro, dopo essere entrato al 66' al posto di Soulé. Oggi Chiesa è stato sottoposto ad esami che hanno scongiurato lesioni. Come fatto sapere dalla Juventus, le condizioni del giocatore saranno "valutate di giorno in giorno".