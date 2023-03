Chi è Matteo Retegui, l'attaccante convocato dall'Italia

Retegui, sempre di proprietà del Boca, viene prestato nel gennaio 2019 all'Estudiantes del presidente Juan Sebastian Veron. Con il Pincha Mateo, detto "El Chapita", mette a segno 5 gol in 29 presenze. Gli scout italiani si accorgono di questo 9 fisico, (186 centrimetri per 81 chili), dinamico e con il fiuto del gol, sempre al servizio della squadra. Nell'ottobre 2020 arriva il prestito al Talleres, con cui in un anno segna 7 gol e fornisce 4 assist in 61 presenze complessive. A dicembre 2021 torna al Boca, per poi iniziare una nuova avventura (sempre in prestito, fino al 31 dicembre 2023) al Tigre nel febbraio 2022. Anche a Victoria, dipartimento di San Fernando nella provincia di Buenos Aires, Retegui non manca l'appuntamento con il gol: ne mette a segno ben 19 in 27 presenze nel campionato argentino, proclamandosi capocannoniere nel 2022. In questa stagione sono 6 le reti in 8 presenze nella Liga Profesional de Futbol (in vetta alla classifica marcatori). Altro dato che certifica la venza realizzativa del "Chapita": con 10 gol segnati a Boca, River Plate, Racing Club, Independiente e San Lorenzo, dal 2020 a oggi Retegui è l'unico che ha segnato di più alle cinque big del campionato argentino.