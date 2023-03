COVERCIANO - Secondo allenamento a Coverciano per la Nazionale che nel pomeriggio è scesa sul campo per proseguire le prove tattiche agli ordini del ct Mancini. Domattina altra seduta e nel primo pomeriggio il trasferimento a Napoli. Ancora assente il capitano azzurro Leonardo Bonucci, che anche oggi ha lavorato in palestra e resta n forte dubbio per la partita di giovedì al Maradona contro l'Inghilterra valida per le qualificazioni europee.