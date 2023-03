Italia-Inghilterra, Gigi D'Alessio canterà l'inno di Mameli al Maradona

In occasione della sfida valida per le qualificazioni ad Euro2024 tra Italia e Inghilterra, la Figc ha deciso di inaugurare un nuovo approccio in occasione delle partite della Nazionale, in linea con l’evoluzione dell’intrattenimento sportivo. Ci sarà un’atmosfera coinvolgente, per il pubblico allo stadio e quello a casa, con uno spettacolo che accompagnerà l’evento sportivo.