Napoli, la città si illumina d'azzurro

NAPOLI - M'illumino d'azzurro verrebbe da dire. Anche se a Napoli l'azzurro nel calcio non è una novità, visti i colori sociali della squadra di patron De Laurentiis. Questa sera però giocherà nel capoluogo partenopeo l'Italia e per l'occasione la città già da qualche giorno si è illuminata d'azzurro. Due monumenti simbolo della città, il Maschio Angioino e la Fontana del Nettuno a Piazza Municipio, sono stati illuminati con il colore della Nazionale italiana per festeggiare il suo ritorno dopo quasi dieci anni per il match valido per le qualificazioni ad Euro 2024 contro l'Inghilterra.