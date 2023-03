Moviola Italia-Inghilterra, rosso a Shaw: a Jovanovic serve l’aiutino

È stato, probabilmente, un suggerimento, non del Var che non aveva margine d'intervento, a permettere a un insicuro Jovanovic di evitare un grave errore : Shaw, appena ammonito, interrompe un'azione promettente (Spa) dell'Italia commettendo fallo su Retegui. La sanzione disciplinare sembra evidente e invece il secondo cartellino arriva dopo un minuto al 35'st. All'8'st aveva rischiato la doppia ammonizione anche Rice saltando in maniera imprudente e toccando la testa di Barella. Il secondo giallo sarebbe stato il minimo e invece l'arbitro l'ha graziato .

Italia, male la prima: con Jorginho e Verratti tartarughe non si va lontano

Calcio di rigore

Sul calcio di rigore assegnato dopo OFR da Jovanovic: braccio largo di Di Lorenzo, all'altezza delle spalle, pallone che arriva da lontano (dunque non inaspettato), tutto porta alla colpevolezza. Però.... Però lo stesso arbitro ha avuto qualche dubbio, ha chiesto quattro replay prima di prendere la decisione, possibile che abbia voluto verificare se quel movimento, per quanto avesse i crismi della punibilità, non fosse piuttosto frutto di una dinamica, con il difensore del Napoli che per saltare allarga il braccio e poi lo sposta all'indietro per "sentire" Kane. Nel secondo tempo, al 4', l'Italia protesta per un possibile tocco di Kane, ma il pallone colpisce solo il petto.

Var: Kwiatkowski 5,5