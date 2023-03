Italia, com'è dura la risalita

Abbiamo visto due Italie: disarmante e distratta quella del primo tempo, vivace e più credibile quella del secondo. Come se, dopo l’intervallo, la Nazionale esclusa dal Mondiale fosse stata sostituita da una squadra non troppo rinnovata ma che vuole comunque arrivare fino in fondo nell’Europeo. Non parto da Retegui “la Toppa”: per pudore e rispetto di un giovane argentino precipitato da Marte che ha comunque segnato un bel gol, un diagonale secco alla Batistuta o alla Immobile. Analizzo con più attenzione la condizione individuale di chi Mancini ha potuto o voluto mettere in campo all’inizio. La coppia centrale formata da Toloi e Acerbi non trova riscontri in campionato: giocano entrambi a tre, ma non è solo questo il problema. Da quando è rientrato, Spinazzola alterna una bella prestazione ad altre insufficienti: è ancora alla ricerca della continuità anche se mi è sembrato più in palla e sicuro del solito. Pellegrini vive una stagione tormentata dal punto di vista atletico: tanto cuore e una tecnica superiore, ma gambe deboli; Verratti è discusso in Francia e anche da noi; Jorginho ha poco spazio all’Arsenal e Barella è altalenante e nervoso nell’Inter delle nove sconfitte su 27; Berardi non riesce a giocare tre partite di fila: noie fisiche. Il più in forma in assoluto, Di Lorenzo, è stato presentabile solo nella ripresa. Dove si è dato molto da fare Willy Gnonto. Superfluo aggiungere che sulle palle inattive regalavamo decine di centimetri agli inglesi che hanno sei giocatori sopra l’1,86 e Maguire a quota 1,94. Ai nostri manca giusto Biancaneve. Risultato: 2-0 per gli inglesi nei primi 45 minuti e l’“emozionante” Pickford senza pensieri; 2-1 alla fine, molti rimpianti e una salita - anzi, una risalita - subito complicatasi.