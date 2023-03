Retegui scatena le polemiche dopo Italia-Inghilterra: colpa dell'intervista

ROMA - Non è bastato il gol al debutto a Mateo Retegui per conquistare i tifosi dell' Italia , complice il ko degli azzurri contro l' Inghilterra nel primo match di qualificazione a Euro 2024 andato in scena allo stadio 'Maradona' di Napoli e, soprattutto, la sua intervista a fine partita.

Bufera sui social

Parole al miele per i colori azzurri da parte dell'attaccante oriundo del Tigre ai microfoni della Rai, ma pronunciate in spagnolo e con un interprete al suo fianco per tradurgli le domande della giornalista. Una scena che ha scatenato la bufera sui social: "Nemmeno sa l’italiano? Ma veramente?" si chiede qualcuno su Twitter; "E perché dovrebbe? Nato e cresciuto in Argentina da genitori nati e cresciuti in Argentina" è la risposta di un altro utente, mentre c'è chi scherza sull'accento del centravanti: "È barese". Il tono della discussione si fa invece più serio quando qualcuno ricorda che "ci sono bambini nati in Italia che non hanno ancora la cittadinanza che ha ottenuto Retegui", mentre c'è chi azzarda un parallelismo: "Sarà uguale con Banchero, uno che non sa nemmeno dove sta l’Italia e non parla la lingua, ma 'orgoglio italiano'".