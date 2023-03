Pellegrini, segnali di rinascita con l’Italia: Mourinho è soddisfatto

ROMA - La sosta per tornare al top, l’azzurro per rinascere. Lorenzo Pellegrini ha ritrovato il sorriso dopo un periodo complicato tra prestazioni altalenanti (così come tutta la Roma ) e tanta sfortuna. Perché i trenta punti di sutura in testa di certo non hanno aiutato a giocare bene e serenamente nelle ultime partite, soprattutto in un derby che ha cercato di vivere protagonista ma che alla fine lo ha visto sacrificarsi tanto dopo l’espulsione di Ibañez , facendo fatica a trovare spunti offensivi. Ecco, la sosta delle nazionali è arrivata per lui al momento giusto. Non per riposare, ma per ritrovare fiducia, sicurezza e quella maglia azzurra di cui è innamorato ma che ha sempre fatto tanta fatica a indossare. Non per scelta tecnica, bensì per quegli infortuni che lo avevano costretto anche a saltare un Europeo (lì per sacrificarsi per l’altra maglia che ama, quella giallorossa). Nove mesi dopo la sua ultima partita con l’Italia, era l’11 giugno e Pellegrini sfidava l’Inghilterra, eccolo di nuovo in campo sotto la guida di Mancini . Sempre contro gli inglesi, sempre con quella 10 che indossa con onore per chi ha portato quel numero prima di lui. Uno su tutti, naturalmente e inevitabilmente, Francesco Totti. Colui che prima di tutti lo ha aveva investito di quel numero, anche con la Roma: « La potrebbe indossare tranquillamente », aveva detto l’ex capitano qualche tempo fa. Insomma, Lorenzo nonostante la sconfitta contro l’Inghilterra non poteva essere più contento di essere tornato finalmente a vestire la maglia azzurra.

Crescita

E la prestazione di Napoli non può che aiutarlo a ritrovare fiducia anche per il prosieguo della stagione. Pellegrini sta infatti ritrovando la gamba giusta, la miglior condizione atletica per tornare a giocare con la Roma ad alti livelli. I suoi 69 minuti al Maradona sono stati più che sufficienti e impreziositi dallo splendido assist realizzato per la rete di Retegui. E l’italo-argentino dopo il gol è andato subito ad abbracciare il romanista per quel passaggio no-look in verticale che lo ha mandato a tu per tu con Pickford.

Mou monitora

Assist che Pellegrini ha nelle corde ma che in questa stagione ha parzialmente dimenticato. Cinque gol e otto passaggi vincenti fin qui, ma le sue ultime giocate sono arrivate all’inizio di gennaio (gol col Bologna e assist da calcio d’angolo col Milan). Da lì non più è riuscito a contribuire come avrebbe voluto, tra qualche infortunio traumatico di troppo e prestazioni non esaltanti di tutto il gruppo. «Non sono soddisfatto di questa stagione, posso e devo fare di più - ha ammesso Lorenzo qualche settimana fa -. L’unica cosa di cui sono soddisfatto è l’impegno che ho sempre messo in campo e l’averci sempre messo la faccia». A Trigoria sono contenti della sua gara con l’Italia, Mourinho osserva i suoi in nazionale e chiede report continui sulle loro condizioni. Lorenzo sta bene, lavora in azzurro con Walter Martinelli, osteopata anche della Roma e con il quale ha un grande rapporto di amicizia. Adesso vuole chiudere al meglio la sosta per rigenerarsi ulteriormente e dare il massimo per Mou e la sua squadra.