Europei U19, Italia-Slovenia termina in parità

In seguito al successo contro la Germania (3-2), gli Azzurrini nella seconda partita della fase élite del Campionato Europeo che si sta svolgendo a Brema , non sono riusciti a rompere il muro difensivo della Slovenia. Il match è terminato 0-0 dopo un primo tempo privo di emozioni e pericoli per ambo le parti ; la seconda frazione è stata più convincente da parte dell’Italia, che ha cercato di dare più geometria al suo gioco, con Faticanti che più volte ha ispirato la manovra e suggerito azioni che avrebbero potuto avere più fortuna, in particolare il tiro di Pisilli salvato sulla linea. Il prossimo e ultimo scontro dei ragazzi di Bollini sarà contro il Belgio

Le parole di Bollini dopo il match

Il tecnico degli azzurrini Bollini al termine della partita ha dichiarato: "Il primo tempo è stato complicato –dichiara amareggiato al termine della gara il tecnico azzurro - perché facevamo fatica a trovare delle linee di passaggio, davanti avevamo una difesa molto arroccata e non era semplice passare. Nel secondo tempo dominio assoluto del campo con i ragazzi che, attraverso il gioco, hanno creato tante occasioni per andare in vantaggio: quando il tabellino ti dice di una palla salvata sulla linea e di altre occasioni clamorose, per non parlare del numero di corner battuto e delle palle inattive, c’è mancato un pizzico di fortuna sotto porta per portare a casa il risultato”.