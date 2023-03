Euro 2024, l’Italia potrebbe qualificarsi anche arrivando quinta: ecco il motivo

Segnare tanto stavolta vale meno del solito. Conta vincere a Malta, lo scarto è relativo, anche se qualche gol ci aiuterebbe a ritrovare il sorriso. Dal punto di vista regolamentare, cambierebbe poco. Si qualificano in Germania le prime due di ogni girone. Considerando l’Inghilterra in fuga, gli azzurri dovranno guardarsi da Macedonia e Ucraina, che affronteremo in rapida successione a settembre. In caso di arrivo ex aequo al secondo posto, valgono: punti nei confronti diretti, gol segnati negli scontri diretti, differenza reti generale. L’eliminazione dal Mondiale si era consumata subendo il sorpasso della Svizzera e nell’ ultimo turno del girone non sarebbe bastato vincere di misura a Belfast per staccare un biglietto verso il Qatar. Venivamo da due pareggi (0-0 a Basilea, 1-1 all’Olimpico) con gli elvetici che rendevano automatico il controllo della differenza reti generale.