Malta-Italia, probabili formazioni

TA'QALI - Mancini promuove l'Italia del secondo tempo contro l'Inghilterra e pensa a dare spazio a Politano e Gnonto per la gara contro Malta: bocciato il doppio play, resterà uno solo tra il favorito Verratti e Jorginho, a giostrare nel mezzo con Tonali e Cristante. Al centro della difesa, davanti a Donnarumma, è sicuro l’impiego di Romagnoli. Acerbi, sul versante destro, dovrebbe essere preferito a Toloi e Scalvini. Di Lorenzo gioca, Emerson è in vantaggio su Spinazzola. Confermato Retegui al centro dell'attacco dopo l'esordio con l'Inghilterra. Qui Malta: Marcolini non cambierà il modulo (3-4-2-1), ma forse due o tre pedine rispetto alla gara con la Macedonia. Previsto l’ingresso di Zach Muscat nel terzetto arretrato. Davanti Nwoko potrebbe prendere il posto di Satariano.