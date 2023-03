Under 19, Italia-Belgio 2-2: azzurrini all'Europeo. Bollini: "Che cuore"

ROMA - Missione compiuta a Brema, l’ Italia vola all'Europeo. All’Obervieland Stadion, l'under 19 di Alberto Bollini impatta (2-2) contro il Belgio (gol entrambi su rigore di D'Andrea ed Esposito ), conquista la prima piazza del gruppo 2 e stacca il pass per la fase finale degli europei di categoria che si disputeranno a Malta dal 3 al 16 luglio. L’altra partita del girone si conclude con la vittoria della Germania contro la Slovenia (3-0) e agli azzurrini basta quindi il pareggio per il passaggio del turno.

Bollini: "Ci abbiamo messo tanto cuore. Superato un girone che sembrava insormontabile"

Al settimo cielo il ct Alberto Bollini al termine della gara: “Questa è una vittoria da Italia, i ragazzi ci hanno messo tanto cuore. Abbiamo giocato con quattro 2005 (sotto età) contro un avversario di grande spessore tecnico e superato un girone che sembrava insormontabile. È stato un percorso in salita per l’unica e immeritata sconfitta subita nella gara di apertura della prima fase contro l’Estonia. Un grande gruppo con un grande cuore e un grande staff che è riuscito a trasformare tutto il negativo in forza e determinazione”.

Italia-Belgio 2-2, il tabellino

ITALIA (4-3-3): Mastrantonio, Missori, Dellavalle, Mane, Chiarodia; Pisilli, Faticanti, Lipani (23' st Amatucci); D’Andrea (30' st Vignato), Esposito, Koleosho (21' st Kumi). A disp. Palmisani, , Stivanello, Raimondo. All. Bollini.

BELGIO (4-3-3): Peersman, Sadili, Lagae (27' st Vermeeren), Spileers, Doni; Mbangula, Mbamba (21' st Wasinski), Kuavita; Stroeykens, Stassin (19' st Vermant), Bassette (19' st Canak). A disp. Van Neck, Sagrado, Godts, Da Silva. All. Siquet.

ARBITRO: Karaoglan (TUR); Assistenti: Tugral (TUR) e Koslwski (GER); IV Uomo, Badstubner (GER).

MARCATORI: 8' pt Bassette (B), 47' pt (rig.) D’Andrea (I), 6' st (rig.) Esposito (I), 40' st (rig.) Stroeykens (B).

NOTE: ammoniti Chiarodia (B), Lagae (B), Dony (B), Faticanti (I), Pisilli (I), Vermant (B).