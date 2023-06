Spagna-Italia, le scelte di Mancini: Chiesa titolare, Zaniolo in ballo

FIRENZE - (dall’inviato) Otto undicesimi sicuri o quasi, tridente ancora da definire. Mancini ha provato tre o quattro soluzioni diverse in attacco, cominciando con Zaniolo, Raspadori e Chiesa. Ha proseguito con Chiesa, Immobile e Raspadori. Ha terminato con Chiesa, Immobile e Gnonto. Retegui era tra le alternative, ma non ha perso quota. E’ entrato per primo in campo al Forte Village nel test con la Primavera del Cagliari, guidava l’attacco anche nell’allenamento di lunedì a Coverciano. Il vero ballottaggio è tra l’oriundo del Tigre, due gol all’esordio con Inghilterra e Malta a marzo, e il capitano della Lazio. Mancini prenderà una decisione in queste ore. Ieri voleva vedere qualcosa di diverso o da sperimentare in corsa a Enschede.

Le certezze della formazione

Chiesa giocherà in qualsiasi caso, preferibilmente sulla fascia destra, a meno che il ct non ceda alla tentazione di schierare Zaniolo, decisamente in forma. C’è una controindicazione. L’esterno della Juve fa un lavoro più intenso sulla fascia, sa anche rientrare, può dare una mano a Di Lorenzo. Nel caso in cui toccasse all’ex romanista, Chiesa scivolerebbe a sinistra. L’altra sicurezza: Gnonto troverà posto in panchina. Diciamo che Immobile o Retegui, Raspadori e Zaniolo si giocano due posti su tre. Il centrocampo non si discute: Barella, Jorginho, Verratti. Scontati i terzini: Di Lorenzo a destra, Dimarco a sinistra. Spinazzola in corsa darà il cambio all’interista. Al centro della difesa dovrebbe spuntarla Bonucci e farò coppia con Acerbi. Toloi è la prima alternativa al capitano azzurro. Bastoni lunedì avvertiva qualche fastidio. Non si discute il modulo: 4-3-3 con costruzione a tre. La richiesta a Di Lorenzo: restare più stretto e vicino a Bonucci e Acerbi. Anche per questo motivo Chiesa prenderà la fascia destra.