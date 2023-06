Lazio, Immobile e la voglia di Nazionale: i numeri

ROMA - Con la Nazionale si chiude la stagione sfortunata di Ciro Immobile. Quattro infortuni muscolari più l’incidente in auto ad aprile. Un tormento continuo che gli ha sbarrato la strada pure con gli azzurri. Ultima apparizione: 24 marzo nella sconfitta con la Macedonia del Nord, in campo 77’ senza riuscire ad incidere. Prima di quella sera salta 5 convocazioni.

La voglia di Immobile: un gol, una liberazione

Spesso criticato in Nazionale, Ciro non ha mai mollato. Ha tentennato quando i colpi, i giudizi, sono stati forti: ma niente addio all’azzurro. Troppa la passione e la voglia di continuare a rincorrere uno di quei sogni che tutti i bambini nei campi da calcio hanno in testa. Non segna dal 16 giugno 2021, seconda partita dell’Europeo poi vinto. Rete alla Svizzera. Aveva aperto il girone con un gol e un assist con la Turchia. Ora, due anni dopo, cerca gioie in Nations League. Un solo assist con la Bulgaria nel settembre del 2021. Di lui non c’è più traccia. Ha ritrovato il sorriso e vuole chiudere con una gioia una stagione maledetta. Ci proverà.