Formazioni Spagna-Italia, chi gioca e le scelte di De la Fuerte e Mancini

La rifinitura di Coverciano è servita a chiarire i dubbi sulla linea difensiva. Il ct ha provato Toloi, ma Bonucci formerà la coppia centrale con Acerbi. Di Lorenzo era fuori discussione. Sulla fascia sinistra toccherà inizialmente a Spinazzola. Altra scelta motivata con la freschezza superiore del romanista rispetto a Dimarco. È scontata la staffetta. L’interista entrerà in corsa. Dal primo minuto giocheranno solo due reduci da Istanbul, ovvero Barella e Acerbi. Bastoni, invece, non è partito per l’Olanda e ieri ha lasciato il ritiro azzurro per tornare a Milano. Il difensore azzurro è stato colpito da febbre e da una forma assai violenta di tonsillite. Il regolamento Uefa prevede, sino al giorno di vigilia, la possibilità di integrare la lista in caso di indisponibilità certificata. Mancini ha convocato Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, che aveva partecipato allo stage in Sardegna. Dalla spiaggia del Forte Village nel week-end era volato sull’isola di Palma de Maiorca. con gli amici. Ha chiuso il trolley e si è rimesso in viaggio, raggiungendo l’Olanda in serata. Vacanze rinviate.