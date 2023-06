Olanda-Italia, dove vederla in tv e streaming

ENSCHEDE (Olanda) - Al Twente Stadion di Enschede va in scena Olanda-Italia , gara valida come finale per il terzo e quarto posto della Nations League. Calcio d'inizio alle ore 15. La sfida sarà diretta dall'arbitro svedese Nyberg .

Partita: Olanda-Italia

Orario partita: ore 15

Canale Tv: RaiDue, Sky Sport

Pay TV Streaming: RaiPlay, Sky Go, Now

Olanda-Italia, match valido come finale per il terzo e quarto posto di Nations League, è in programma al Twente Stadion di Enschede e sarà trasmesso in diretta su RaiDue e anche in pay per-view su Sky Sport.

Olanda-Italia sarà visibile su RaiDue e Sky Sport Uno (canale 201).

La finale terzo e quarto posto di Nations League tra Olanda e Italia sarà visibile in streaming su Raiplay e sull'app Sky Go, riservata agli abbonati all'emittente satellitare. La partita che si giocherà in Olanda si potrà vedere anche su NOW.

Nella rispettive semifinali, Olanda e Italia sono state eliminate da Croazia e Spagna. Qui le formazioni ufficiali.

