L'Italia U19 batte Malta 4-0: rivivi la diretta

Tre calci di rigore trasformati (da Ndour, Esposito e Vignato ) e uno fallito (da D'Andrea), un'espulsione a favore e una rete arrivata grazie ad una punizione di D'Andrea deviata dalla barriera. L'Italia Under 19 parte alla grande negli Europei di categoria e sconfigge Malta con un netto 4-0. Giovedì sei luglio gli azzurri affronteranno il Portogallo.

22:55

90+4 - Fischio finale: Italia batte Malta 4-0

Dopo quattro minuti di recupero l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. L'Italia batte Malta 4-0 grazie a tre rigori (Ndour, Esposito e Vignato) e ad una punizione di D'Andrea (deviata dalla barriera).

22:53

90+2' - Vignato non sbaglia: 4-0 per l'Italia

Vignato si presenta dal dischetto e con tranquillità spiazza il portiere con un tiro secco e centrale. Italia-Malta 4-0.

22:52

90+1' - Quarto rigore per l'Italia

Fallo di Hili su Turco e quarto penalty per gli azzurri.

22:49

88' - Vignato sfiora il poker

Ritmi bassi e Italia che prova a gestire il possesso palla: Vignato, su un cross dalle retrovie, si trova nelle condizioni di calciare a colpo sicuro dal dischetto del rigore: palla alta sopra la traversa.

22:45

85' - Girandola di cambi

Sostituzioni per entrambe le squadre. Nell'Italia fuori Regonesi e dentro Dellavalle. Per Malta Borg ha sostituito Scicluna.

22:36

76' - Triplo cambio per l'Italia

Mentre Missori sfiora il quarto gol con un bolide dal limite deviato in corner, Bollini effettua un triplo cambio: dentro Pisili, Hasa e Turco, fuori Esposito, Koleosho e Lipani.

22:32

71' - Cambio per Malta

Fuori Hellul, dentro Hili: quarta sostituzione per Malta.

22:28

67' - Traversa di Esposito

Italia vicinissima al quarto gol: cross di Koleosho e stacco poderoso di Esposito, che colpisce la traversa.

22:26

65' - Cambio per l'Italia

Sostituzione per gli azzurri: fuori D'Andrea, dentro Vignato.

22:17

56' - Doppio cambio per Malta

Doppia sostituzione per Malta: in campo Cross e Letherby al posto di Carhana e Tuma.

22:10

49' - Giallo per Ragonesi

Primo ammonito per l'Italia: cartellino giallo per Ragonesi per un fallo a centrocampo. Sul proseguimento dell'azione D'Andrea sfiora il quarto gol.

22:08

47' - Terzo gol dell'Italia: D'Andrea

Alla prima occasione arriva il terzo gol azzurro. D'Andrea (che aveva fallito un rigore) si riscatta con una punizione violenta, deviata in rete dalla barriera.

22:06

46' - Si riparte

Inizia la ripresa con un cambio per Malta:Viviani al posto di Bridgman.

21:48

45+1 - Fine primo tempo

Dopo un minuto di recupero, l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Italia in vantaggio per 2-0, grazie ai rigori di Ndour ed Esposito.

21:46

44' - Italia in scioltezza: Esposito vicino al bis personale

Bell'azione sull'asse D'Andrea-Esposito. Il centravanti si libera e calcia, trovando la risposta del portiere avversario.

21:41

39'- D'Andrea sbaglia dal dischetto

Terzo rigore e terzo rigorista diverso. Sul dischetto si presenta D'Andrea, che però fallisce l'occasione. Il suo tiro, calciato con il corpo troppo all'indietro, termina sopra la traversa.

21:40

38' - Terzo rigore per l'Italia

Esposito punta Micaleff, doppio passo e dribbling che costringe il difensore al fallo: terzo calcio di rigore per l'Italia ed espulsione (per doppio giallo) per il difensore di Malta.

21:34

32' - Esposito non sbaglia dal dischetto: 2-0 per l'Italia

Esposito si presenta dagli undici metri e non sbaglia: tiro centrale e a mezz'altezza che spiazza il portiere.

21:33

31' Ancora un rigore per l'Italia

Secondo penalty per gli azzurri: Esposito è stato strattonato vistosamente in area da Micaleff: fallo e cartellino giallo.

21:27

25' - Palo di Ndour

Ancora protagonista il giovane centrocampista che gioca nel Benfica: calcio di punizione perfetto che si stampa sul palo.

21:21

19' - Italia in vantaggio: Ndour

Ndour freddissimo dal dischetto, spiazza il portiere avversario e insacca il gol dell'1-0 per gli azzurri.

21:20

18' - Rigore per l'Italia

Calcio di rigore per l'Italia per fallo di mano di Caruana su colpo di testa di Esposito.

21:19

17' - Italia vicina al gol

D'Andrea ancora protagonista di una bella discesa sulla destra: cross in mezzo e tiro di prima intenzione di Ndour. Conclusione respinta sulla linea da un difensore.

21:12

10' - Numero di D'Andrea: Italia ad un passo dal gol

Grande giocata di D'Andrea, che da destra si accentra, salta in dribbling due avversari e poi, da ottima posizione, calcia clamorosamente sopra la traversa.

21:07

5' - Proteste azzurre

Esposito travolto in area di rigore dopo un colpo di testa di Lipani che lo aveva smarcato davanti al portiere. L'arbitro lascia proseguire.

21:05

3' - Amatucci sfiora il palo

Italia subito pericolosa: discesa sulla sinistra di Missori, che mette al centro un pallone pericoloso: sulla ribattuta della difesa si avventa Amatucci, che sfiora il palo dal limite dell'area.

21:02

Iniziata Malta-Italia

E' iniziata la sfida tra Malta e Italia valevole per gli Europei Under 19. Calcio d'inizio per i padroni di casa.

20:55

Malta-Italia le formazioni ufficiali

MALTA (4-4-2): Sacco; A. Borg, Micallef, Xerri, Ellul; D. Scicluna, Vassallo, Caruana, L. Scicluna; Tuma, Bridgman. (A disp. Camilleri, Cross, Hili, Buhagiar, Farrugia, Viviani, Letherby, Gatt, B. Borg). All. Mendes.

ITALIA (4-3-3): : Mastrantonio; Kayode, L. Dellavalle, Regonesi, Missori; Lipani, Amatucci, Ndour; D’Andrea, Esposito, Koleosho. (A disp. Palmisani, A. Dellavalle, Hasa, Vignato, Bozzolan, Turco, Pisilli). All. Bollini.

Italia, al via gli Europei Under 19

Tutto pronto per l'esordio della Nazionale Under 19 negli Europei di categoria. Gli azzurri guidati da Bollini, affrontano Malta.

Ta'Qali National Stadium (Malta)